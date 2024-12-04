Апеляція ВАКС залишила в силі арешт майна очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи

Рішення суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

4 грудня Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

За інформацією АП, захист підозрюваної і представники третіх осіб оскаржували ухвалу слідчого судді ВАКС від 31 жовтня про арешт майна – це кошти, речі й документи, які вилучили під час обшуків.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

В апеляції зауважили, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Крупи