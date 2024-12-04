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Апеляція ВАКС залишила в силі арешт майна очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи

Рішення суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляція ВАКС залишила в силі арешт майна очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи
Тетяна Крупа
Фото: Facebook/Тетяна Крупа

4 грудня Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

За інформацією АП, захист підозрюваної і представники третіх осіб оскаржували ухвалу слідчого судді ВАКС від 31 жовтня про арешт майна – це кошти, речі й документи, які вилучили під час обшуків.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

В апеляції зауважили, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Крупи

  • 5 жовтня очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. ДБР вивчає ці списки.
  • У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн.
  • Згодом Крупі зменшили розмір застави до 300 млн грн. Апеляція таким чином частково задовольнила клопотання адвокатів підозрюваної.
  • Опісля розмір застави знову зменшили – до 280 мільйонів.
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