Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт, однак знову зменшили заставу

Цього разу заставу зменшили з 300 до 280 млн грн.

У четвер, 28 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула клопотання стосовно керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, яка є депутатом Хмельницької обласної ради, щодо продовження строків досудового розслідування, а також щодо продовження строків тримання під вартою, повідомляє пресслужба ВАКС.

Слідчий суддя постановила продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців – до 5 квітня 2025 року включно.

Крім того, Антикорсуд продовжив підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2025 року включно. Як альтернативу, суд визначив заставу у сумі 280 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі міста Хмельницький;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Справа Крупи