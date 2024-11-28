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Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт, однак знову зменшили заставу

Цього разу заставу зменшили з 300 до 280 млн грн.

Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт, однак знову зменшили заставу
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У четвер, 28 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула клопотання стосовно керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, яка є депутатом Хмельницької обласної ради, щодо продовження строків досудового розслідування, а також щодо продовження строків тримання під вартою, повідомляє пресслужба ВАКС.

Слідчий суддя постановила продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців – до 5 квітня 2025 року включно.

Крім того, Антикорсуд продовжив підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2025 року включно. Як альтернативу, суд визначив заставу у сумі 280 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого судді, суду;
  • не залишати межі міста Хмельницький;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утриматись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Справа Крупи

  • Минулого тижня очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі зменшили розмір застави до 300 млн грн. Апеляція таким чином частково задовольнила клопотання адвокатів підозрюваної.
  • 5 жовтня очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
  • У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн.
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