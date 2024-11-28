У двох районах Хмельниччини через обстріли частково немає світла

Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.

Через обстріли у двох районах Хмельницької області частково немає електропостачання.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, під час тривоги сили Протиповітряної оборони України знищили 5 ворожих ракет.

“Унаслідок атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах”, ‒ зазначив голова ОВА.

Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку.

Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.