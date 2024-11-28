У двох районах Хмельниччини через обстріли частково немає світла

Через обстріли у двох районах Хмельницької області частково немає електропостачання.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, під час тривоги сили Протиповітряної оборони України знищили 5 ворожих ракет.
“Унаслідок атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах”, ‒ зазначив голова ОВА.
Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку.
Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.
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