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У двох районах Хмельниччини через обстріли частково немає світла

Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.

У двох районах Хмельниччини через обстріли частково немає світла
Фото: Wikimapia

Через обстріли у двох районах Хмельницької області частково немає електропостачання.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, під час тривоги сили Протиповітряної оборони України знищили 5 ворожих ракет.

“Унаслідок атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах”, ‒ зазначив голова ОВА.

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Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку.

Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.

  • Сьогодні російська армія завдала масованого удару по об'єктах енергетики України. НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення.
  • Унаслідок атак у Волинській області внаслідок російської атаки без світла опинилися близько 215 000 абонентів. Ворог бив ракетами по критичній інфраструктурі. У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. 
  • У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. 
  • На Одещині поранено одну людину. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. 
  • Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
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