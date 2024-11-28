У Херсонській області росіяни вчора вбили людину, 14 поранені

У Херсонській області вчора внаслідок російських атак убита одна людина, 14 поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Золота Балка, Станіслав, Веселе, Білозерка, Милове, Дудчани, Зміївка, Комишани та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі та приватні автомобілі", – сказав він.