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У Херсонській області росіяни вчора вбили людину, 14 поранені

Ворог бив по щонайменше 11 населених пунктах. 

У Херсонській області росіяни вчора вбили людину, 14 поранені
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області вчора внаслідок російських атак убита одна людина, 14 поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Золота Балка, Станіслав, Веселе, Білозерка, Милове, Дудчани, Зміївка, Комишани та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі та приватні автомобілі", – сказав він. 

  • Херсон і область зазнають російських атак щодня. Ворог полює на людей дронами і завдає ударів різними типами озброєння. Також він намагається витіснити захисників на Придніпровському напрямку.
  • 12 листопада – річниця звільнення Херсона від окупантів. Про те, як живе обласний центр, читайте в репортажі "Небезпека росте, люди повертаються". 
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