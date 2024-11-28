Росія вивела в Чорне море 4 кораблі - носії "Калібрів" із загальним залпом до 22 ракет

В Азовському і Середземному морях ворожі кораблі відсутні.

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 4 кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 22 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Наразі в Чорному морі 14 ворожий кораблів. В Азовському і Середземному морях ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

Як раніше повідомлялося, Росія використовує для патрулювання у Чорному і Азовському морях і збереження "рештків" свого флоту всі зразки авіатехніки.