У Києві та області спрацювала ППО. У столиці уламки впали в двох районах (оновлено)

У Київській області та столиці вранці, під час масованої російської атаки, спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили влада Києва і голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Мешканців закликали подбати про безпеку і бути в укриттях до відбоїв.

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці – на відкриту територію. У Дарницькому пошкоджено підприємство.

"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються", – сказав він.

Київська ОВА закликала не знімати і не публікувати роботу Сил оборони по ворожих цілях.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.