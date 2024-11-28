Міська рада Вільнюса ухвалила резолюцію на підтримку України

Столиці інших країн НАТО у Литві закликають до таких же дій.

Міська влада литовської столиці Вільнюса офіційно підтримала український "План Перемоги" та "формулу миру", проголосувавши у середу за резолюцію щодо надання допомоги нашій державі.

Як пише "Європейська правда", депутати у тексті ухвали стверджують, що Україна бореться не лише за власну свободу, але й свободу усієї Європи, а результат війни залежить великою мірою від підтримки західних партнерів.

У документі під назвою "Вільнюс - з Україною до перемоги" також міститься заклик до інших столиць держав НАТО продовжити надавати нашій країні політичну, моральну та матеріальну допомогу. Сам Вільнюс у 2024 році виділив зі свого бюджету на потреби України понад 1 мільйон євро.

Для українців, які перебувають у столиці Литви, на рік було продовжено можливість безкоштовно пересуватися громадським транспортом.