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Головне за середу, 27 листопада: бої на Курахівському напрямку, 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, спецпредставник Трампа з питань України та Росії. Яким запам’ятається 1008-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 27 листопада: бої на Курахівському напрямку, 150 боєзіткнень
Фото: Херсонська ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 листопада відбулося 150 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському і Времівському напрямках.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 листопада – в новині.

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", — написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.

Більше інформації – в новині.  

Унаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта Тернопільської області ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною.

"Упродовж останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації. "Тернопільобленерго" вимушено запровадило графік подачі електроенергії, який змінюватиметься залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла на 28 листопада. За інформацією енергокомпанії, обмеження діятимуть  з 8:00 до 19:00. При цьому відключатимуть по одній черзі споживачів.

З 7:00 по 20:00 — графіки обмеження потужності застосовуватимуть для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" наголошують, що час застосування та обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні радять дізнаватися на сайті чи на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив спецпредставником миру в Україні генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога.

Кіт Келлог — генерал-лейтенант у відставці, під час президентства Трампа в 2017-2021 роках він був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому і радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса.

План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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