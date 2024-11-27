Завтра в Україні діятиме одна черга відключень, "Укренерго"

Електроенергію вимикатимуть з 8:00 до 19:00 години.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла на 28 листопада.

За інформацією енергокомпанії, обмеження діятимуть з 8:00 до 19:00. При цьому відключатимуть по одній черзі споживачів.

А з 7:00 по 20:00 — графіки обмеження потужності застосовуватимуть для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Енергетики закликали українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.