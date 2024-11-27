Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.
Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.
Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку.
PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни.
- У середині листопада Шмигаль заявив, що Україна залучить 1 млрд доларів у Світового банку і додаткові 150 млн євро у Євросоюзу. Серед іншого, кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.
- Нещодавно Мінфін та Світовий банк підписали угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління". До кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.
- Тим часом Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України. Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року.