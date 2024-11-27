Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Денис Шмигаль на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, 23 листопада 2024

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку.

PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни.