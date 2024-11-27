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Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE
Денис Шмигаль на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, 23 листопада 2024
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення. 

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. 

PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни.

  • У середині листопада Шмигаль заявив, що Україна залучить 1 млрд доларів у Світового банку і додаткові 150 млн євро у Євросоюзу. Серед іншого, кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.
  • Нещодавно Мінфін та Світовий банк підписали угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління". До кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.
  • Тим часом Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України. Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року.
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