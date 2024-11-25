Укренерго оприлюднило подробиці відключення світла у вівторок

Укренерго оприлюднило інформацію про те, як в Україні відключатимуть світло 26 листопада.
Одна черга відключень діятиме з 7.00 по 10.00 і з 14.00 по 21.00.
У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.
Аварійно-відновлювальні роботи все тривають.
- На 25 листопада Міненерго прогнозувало імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9200 МВт*год та потужністю 650 МВт.
- 17 листопада Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергоінфраструктуру. Увечері того ж дня Укренерго попередило про відключення світла. Однак згодом їх скасували.
- На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків.