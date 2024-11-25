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Укренерго оприлюднило подробиці відключення світла у вівторок

Діятиме одна черга.

Укренерго оприлюднило подробиці відключення світла у вівторок
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про те, як в Україні відключатимуть світло 26 листопада.

Одна черга відключень діятиме з 7.00 по 10.00 і з 14.00 по 21.00.

У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Аварійно-відновлювальні роботи все тривають. 

  • На 25 листопада Міненерго прогнозувало імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9200 МВт*год та потужністю 650 МВт.
  • 17 листопада Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергоінфраструктуру. Увечері того ж дня Укренерго попередило про відключення світла. Однак згодом їх скасували.
  • На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків.
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