Укренерго оприлюднило подробиці відключення світла у вівторок

Укренерго оприлюднило інформацію про те, як в Україні відключатимуть світло 26 листопада.

Одна черга відключень діятиме з 7.00 по 10.00 і з 14.00 по 21.00.

У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Аварійно-відновлювальні роботи все тривають.