Відключення світла повертаються: завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги одночасно

Завтра, 18 ЛИСТОПАДА, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Так, із 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно

"Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Графік відключень можна подивитися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Громадян також закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, що сьогодні після нічної атаки росіян у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла.