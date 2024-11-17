На Прикарпатті пункти незламності перейшли на цілодобовий режим роботи після атаки росіян

У Бурштинській громаді на Прикарпатті, яка через ракетний обстріл залишилась без централізованого опалення, усі пункти незламності перейшли на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомив Бурштинський міський голова Василь Андрієшин.

"Сьогодні ми знову стали мішенню для ракетного обстрілу. Внаслідок атаки постраждала теплогенеруюча компанія, яка забезпечує Бурштин теплом. У цій ситуації важливо, щоб працювали пункти незламності. Їх у нас є 10. Зараз вони працюють цілодобово", - зазначив Андрієшин.

За його словами, орієнтовно, подачу тепла в місті зможуть відновити за 2-3 дні.

Попри наслідки російського удару влада Бурштина вирішила не призупиняти навчальний процес. Завтра школи і садки працюватимуть у звичному режимі. У разі потреби приміщення навчальних закладів, як і відділення Бурштинської лікарні, обігріватимуть за допомогою електроприладів.

"Стосовно важкохворих, їх є кілька людей, ми вже провели перемовини з Рогатинською та Галицькою лікарнями. Можливо, у понеділок їх переведемо у їхні відділення", - додав Андрієшин.

Він закликав людей зберігати спокій та підтримувати один одного, а також - обережно користуватись електроприладами.