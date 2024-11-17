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Повітряні сили: ППО знищила 102 ворожі ракети та 42 БпЛА

РФ атакувала Україну 210-ма повітряними цілями.

Повітряні сили: ППО знищила 102 ворожі ракети та 42 БпЛА
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили. 

"У ніч на 17 листопада 2024 року (із 20.00 16 листопада) російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, РФ запустила по Україні: 

  • 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 “Циркон”;
  • 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М»;
  • 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

 До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.

Фото: Повітряні сили

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей —102 ракет та 42 БпЛА:

  • 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
  • 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

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