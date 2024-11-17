Головне за ніч та ранок неділі, 17 листопада: ранкова масована ракетна атака, понад 130 боєзіткнень

Вранці 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ворожим ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК, повідомила компанія у Telegram.

"Ворог здійснив масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

За інформацією енергокомпанії, внаслідок атаки РФ серйозно пошкоджено обладання станцій. Працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

"Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів", зазначили в ДТЕК.

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури на Волині, у Рівненській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Кіровоградський та інших областях.

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Уранці 17 листопада Росія застосувала проти України близько 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей", — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. Відомо про пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

"У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", — додає Зеленський.

Президент висловив вдячність протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, авіації, мобільним вогневим групам, РЕБ. "Усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!".

Уночі та вранці 17 листопада росіяни атакували Київ. У Печерському районі пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок, поранено жінку. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сумарно тривога в місті тривала близько п'яти годин, а востаннє такий потужний удар по столиці був три місяці тому. Для атаки по Києву та інших містах ворог застосував ракети різних типів і дрони.

"Силами Оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет «Кинджал», кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон», до десятка ударних БпЛА (точні кількість та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили)", – повідомив Попко.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ранкову ракетну атаку Росії по Україні. Він назвав удари відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.

"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", – ідеться у повідомленні у мережі Х.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Крутий Яр, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка. Більшість атак противник спрямував на Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1640 російських окупантів, 12 ворожих танків та 36 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати близько 720 880 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

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