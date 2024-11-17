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Сили оборони за тиждень знищили 11990 військових РФ

Знищено також 7 ворожих ракет та 355 БпЛА ОТР.

Сили оборони за тиждень знищили 11990 військових РФ
Фото: скриншот відео

За тиждень Сили оборони України знищили 11990 окупантів та понад 1730 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 10 по 17 листопада 2024 року втрати противника склали близько 11990 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 101 танк, 295 бойових броньованих машин, 276 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 установки ППО, 638 одиниць автотехніки, 49 одиниць спецтехніки", — ідеться у повідомленні.

Фото: Олександр Павлюк

Окрім цього, було знищено 7 ворожих ракет та 355 БпЛА ОТР.

  • За добу Сили оборони ліквідували 12 ворожих танків та 1640 росіян.
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