На Хмельниччині сили ППО знищили 8 крилатих ракет

Під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили над Хмельницькою областю 8 крилатих ракет.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Наші сили ППО знищили 8 крилатих ракет. У звʼязку з ракетним ударами в багатьох областях України частково відсутня напруга в Хмельницькій області. Крім того, пошкоджено кілька приміщень гаражного кооперативу", — ідеться у повідомленні.
Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.
- Уранці 17 листопада Росія застосувала проти України близько 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.