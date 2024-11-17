На Хмельниччині сили ППО знищили 8 крилатих ракет

Під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили над Хмельницькою областю 8 крилатих ракет.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Наші сили ППО знищили 8 крилатих ракет. У звʼязку з ракетним ударами в багатьох областях України частково відсутня напруга в Хмельницькій області. Крім того, пошкоджено кілька приміщень гаражного кооперативу", — ідеться у повідомленні.

Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.