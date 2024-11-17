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На Хмельниччині сили ППО знищили 8 крилатих ракет

Пошкоджено кілька приміщень гаражного кооперативу.

На Хмельниччині сили ППО знищили 8 крилатих ракет
Фото: Скріншот з відео

Під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили над Хмельницькою областю 8 крилатих ракет. 

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Наші сили ППО знищили 8 крилатих ракет. У звʼязку з ракетним ударами в багатьох областях України частково відсутня напруга в Хмельницькій області. Крім того, пошкоджено кілька приміщень гаражного кооперативу", — ідеться у повідомленні. 

Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. 

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