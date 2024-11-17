Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.

Вранці 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ворожим ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК.

Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.

"Ворог здійснив масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

За інформацією енергокомпанії, внаслідок атаки РФ серйозно пошкоджено обладання станцій. Працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

"Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів", зазначили в ДТЕК.

Атака РФ 17 листопада