Учора російська армія поранила в Херсонській області сімох людей

Протягом минулої доби російська армія поранила в Херсонській області сімох людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Комишани, Станіслав, Садове, Антонівка, Інгулець, Степанівка, Берислав, Качкарівка, Тягинка, Осокорівка, Ольгівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі", – сказав він.