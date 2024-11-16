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Мінреінтеграції: на Сумщині розпочато благодійний проєкт з ремонту пошкоджених домівок

Загалом планують провести ремонт житла для понад 250 сімей.

Мінреінтеграції: на Сумщині розпочато благодійний проєкт з ремонту пошкоджених домівок
наслідки обстрілів на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

На Сумщині розпочато благодійний проєкт з ремонту пошкоджених домівок, повідомляє Мінреінтеграції. 

Він має назву “Єдність у Відновленні”: Відновлення житла та інфраструктури для постраждалих від війни сімей на сході України”. Проєкт впроваджує Карітас України у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією “Католицька служба допомоги”.

Мета проєкту – допомогти відремонтувати постраждалі від війни будинки та визначені об’єкти соціальної інфраструктури. Загалом планують провести ремонт житла для понад 250 сімей.

Наразі долучитися до програми можуть жителі Сум. Невдовзі вона пошириться на Шосткинську, Тростянецьку, Охтирську й інші громади області, які розташовані не ближче 20 кілометрів до кордону.

Докладну інформацію про проєкт і допомогу можна дізнатися за номером гарячої лінії Карітас України: 0 800 336 734. Дзвінки приймають по буднях з 09:30 до 16:00.

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