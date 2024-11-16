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Генштаб: на фронті зафіксували 75 атак ворога на позиції Сил оборони

Окупанти завдали 10 ударів по території Курщини, куди на даний час прилетіли вже 11 КАБів. 

Генштаб: на фронті зафіксували 75 атак ворога на позиції Сил оборони
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Станом на 16.00 16 листопада ворог 75 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно росіяни діють на Курахівському та Покровському напрямках, де провели майже половину від усіх атак.  

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини – постраждали населені пункти Олександрівка, Грабовське, Павлівка, Тимофіївка, Журавка, Волфине, Велика Писарівка, Хрінівка та Басівка. Під удари ворожої авіації потрапили Мазенівка та Новеньке.

Окупанти завдали 10 ударів по території Курщини, куди на даний час прилетіли вже 11 КАБів. 

На Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбили.  

Вісім разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.  

На Лиманському ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили шість з семи ворожих атак. По району Борової, Іванівки та Дронівки терористи завдали авіаційних ударів.  

На Сіверському та Краматорському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Кремінної та Хромівки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулися дві ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Одну атаку вже зупинили. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Світлодарськ.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 14 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили вже половину атак противника. 

Найгарячіше на Курахівському напрямку, де на даний час налічується 16 бойових зіткнень; загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. 11 боїв досі тривають. 

На Времівському загарбники сім разів йшли в атаки на позиції українських військ поблизу Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки та Рівнополя, три боєзіткнення тривають до цього часу. Противник бив НАРами та КАБами по району Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському противник наступальних дій не проводив.

Двічі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку. Завдав авіаудару НАРами по Ольгівці. 

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