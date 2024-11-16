Зеленський: Україна проводить випробовування 4 типів ракет

Від 2022 року технологічні процеси і зміни, які відбулися в Україні, – в приватному та державному секторі – призвели до того, що наша держава є технологічно найсильнішою в Європі, тому що у нас є сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Українському радіо.

"Що стосується дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів- ну, тут ще ми не досягли високих резульаттів, але, ти не менш, вже вони є. Ракети, які в нас з'явилися – чотири види – але зараз йдуть випробування. Далі – морські дрони, які від випробувань перейшли до цілей і реально знищили ми велику кількість чорноморського флоту рф. Тому я вважаю, що в напрямку технології і дронів ми непогано працюємо", – зазначив президент.

Президент додав, що Україна залучила для цього багато грошей зовні. За його словами, тільки в українському бюджеті на наші дрони, на наше внутрішнє замовлення передбачено 775 мільйонів на 2025 рік.

"І в нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі ті інші гарантовані фінанси від партнерів", – додав президент.