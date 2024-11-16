Деякі норми закону про мобілізацію треба коригувати, — Зеленський

Ідеться про норми, які не підтримує суспільство та військові.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського радіо.

Зеленський вважає, що ті норми закону про мобілізацію, не підтримані суспільством і представниками війська, треба трохи коригувати.

"Є різні сторони цього закону... Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", — сказав президент.

Зеденський додає, що згідно з доповідями всіх членів ставки про мобілізацію, зокрема, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу і міністра оборони, "є якісь речі, які вони повинні залагодити, є якісь речі, які йдуть, як вони були заплановані".