Деякі норми закону про мобілізацію треба коригувати, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського радіо.
Зеленський вважає, що ті норми закону про мобілізацію, не підтримані суспільством і представниками війська, треба трохи коригувати.
"Є різні сторони цього закону... Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", — сказав президент.
Зеденський додає, що згідно з доповідями всіх членів ставки про мобілізацію, зокрема, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу і міністра оборони, "є якісь речі, які вони повинні залагодити, є якісь речі, які йдуть, як вони були заплановані".
- Кабінет міністрів оновив критерії бронювання та отримання статусу критичного підприємства.
- Як і було заплановано, до 15 листопада провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і право на бронювання співробітників.