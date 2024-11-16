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Деякі норми закону про мобілізацію треба коригувати, — Зеленський

Ідеться про норми, які не підтримує суспільство та військові.

Деякі норми закону про мобілізацію треба коригувати, — Зеленський
Володимир Зеленський на зустрічі із Джо Байденом
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати. 

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського радіо.

Зеленський вважає, що ті норми закону про мобілізацію, не підтримані суспільством і представниками війська, треба трохи коригувати.

"Є різні сторони цього закону... Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", — сказав президент.

Зеденський додає, що згідно з доповідями всіх членів ставки про мобілізацію, зокрема, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу і міністра оборони, "є якісь речі, які вони повинні залагодити, є якісь речі, які йдуть, як вони були заплановані".

  • Кабінет міністрів оновив критерії бронювання та отримання статусу критичного підприємства. 
  • Як і було заплановано, до 15 листопада провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і право на бронювання співробітників.
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