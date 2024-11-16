Зеленський: Путін не хоче домовлятися про мир, він прагне позбутися ізоляції РФ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Українському радіо розповів, що президент РФ Володимиру Путіну вигідні розмови з іноземними лідерами, щоб позбутися міжнародної ізоляції Росії. Водночас, він не хоче домовлятися про припинення війни в Україні.

"Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно, сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти – це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… це кроки по деізоляційному процесу щодо Путіна як політика", — каже президент.

Зеленський додає, що Путіну вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але йому цього ніхто не дасть.