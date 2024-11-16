Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
ГоловнаПолітика

Зеленський: Путін не хоче домовлятися про мир, він прагне позбутися ізоляції РФ

Путіну вигідно домовлятись на умовах капітуляції України.

Зеленський: Путін не хоче домовлятися про мир, він прагне позбутися ізоляції РФ
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Українському радіо розповів, що президент РФ Володимиру Путіну вигідні розмови з іноземними лідерами, щоб позбутися міжнародної ізоляції Росії. Водночас, він не хоче домовлятися про припинення війни в Україні. 

"Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно, сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти – це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… це кроки по деізоляційному процесу щодо Путіна як політика", — каже президент.

Зеленський додає, що Путіну вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але йому цього ніхто не дасть.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies