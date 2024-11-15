Зеленський назвав дзвінок Шольца до Путіна "скринькою Пандори"

Президент України під час вечірнього звернення відреагував на телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна.

"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", — зазначає Зеленський.

Президент України підкреслює, що сама цього Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. "Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни".

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир", — наголошує Зеленський.