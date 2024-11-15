Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
ГоловнаПолітика

Уряд замінив голів Держспецзв'язку і Держслужби з питань безпеки на транспорті: їх очолили заступники

Євген Зборовський тепер буде заступником Лагуніна, який був заступником у нього. 

Уряд замінив голів Держспецзв'язку і Держслужби з питань безпеки на транспорті: їх очолили заступники
Фото: Вікіпедія

Уряд звільнив голову Державної служби з питань безпеки на транспорті Євгена Зборовського і призначив на цю посаду Микиту Лагуніна, який був його заступником. Зборовського натомість призначили заступником Лагуніну. 

Також Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Олександра Потія з посади його заступника, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Потія призначили очільником Держспецзв'язку. Мироненко в останньому на посаді зверненні на сайті служби повідомив, що зараз працюватиме в Мінцифри. 

Крім того, є нове призначення в міністерстві культури та стратегічних комунікацій: Галину Григоренко зробили першою заступницею міністра. А Анатолія Корзуна призначили заступником міністра енергетики. 

Хто ці люди

Євген Зборовський очолив Держслужбу з питань безпеки на транспорті в листопаді 2021 року. До цього він з 2015 року працював в правоохоронних органах і командував батальйоном Патрульної поліції Києва. 

Микита Лагунін був одним з трьох його заступників (при цьому він не був першим заступником – ця посада зайнята Юрієм Марценишиним). Лагунін – державний службовець з 14-річним стажем. Працював в Одеській ОДА. Заступником голови служби став у 2020 році, тобто ще до приходу Зборовського. 

Юрій Мироненко очолив Держспецзв'язку менш ніж року тому, в грудні. До цього він командував ротою ударних БпЛА. На посаду голови він потрапив після звільнення підозрюваного в корупційному правопорушенні Юрія Щиголя (на LB live нещодавно вийшло з ним інтерв'ю, в якому він, зокрема, говорив, що фраза про 22 кілограми грошей в аудіо НАБУ вирвана з контексту). 

Новий очільник служби, Олександр Потій, є доктором наук і професором кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies