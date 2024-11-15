Уряд замінив голів Держспецзв'язку і Держслужби з питань безпеки на транспорті: їх очолили заступники

Євген Зборовський тепер буде заступником Лагуніна, який був заступником у нього.

Уряд звільнив голову Державної служби з питань безпеки на транспорті Євгена Зборовського і призначив на цю посаду Микиту Лагуніна, який був його заступником. Зборовського натомість призначили заступником Лагуніну.

Також Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Олександра Потія з посади його заступника, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Потія призначили очільником Держспецзв'язку. Мироненко в останньому на посаді зверненні на сайті служби повідомив, що зараз працюватиме в Мінцифри.

Крім того, є нове призначення в міністерстві культури та стратегічних комунікацій: Галину Григоренко зробили першою заступницею міністра. А Анатолія Корзуна призначили заступником міністра енергетики.

Хто ці люди

Євген Зборовський очолив Держслужбу з питань безпеки на транспорті в листопаді 2021 року. До цього він з 2015 року працював в правоохоронних органах і командував батальйоном Патрульної поліції Києва.

Микита Лагунін був одним з трьох його заступників (при цьому він не був першим заступником – ця посада зайнята Юрієм Марценишиним). Лагунін – державний службовець з 14-річним стажем. Працював в Одеській ОДА. Заступником голови служби став у 2020 році, тобто ще до приходу Зборовського.

Юрій Мироненко очолив Держспецзв'язку менш ніж року тому, в грудні. До цього він командував ротою ударних БпЛА. На посаду голови він потрапив після звільнення підозрюваного в корупційному правопорушенні Юрія Щиголя (на LB live нещодавно вийшло з ним інтерв'ю, в якому він, зокрема, говорив, що фраза про 22 кілограми грошей в аудіо НАБУ вирвана з контексту).

Новий очільник служби, Олександр Потій, є доктором наук і професором кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.