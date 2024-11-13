Сибіга обговорив з євродепутатами вступ України у ЄС санкції проти тіньового флоту РФ

Очільник українського МЗС зустрівся з законодавцями Європейського парламенту у Брюсселі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі з депутатами Європарламенту, йдеться у пресрелізі МЗС.

“Провів плідну зустріч з депутатами Європейського Парламенту, висловив їм вдячність за тверду підтримку”, ‒ зазначили дипломати.

Під час зустрічі, серед іншого, йшлося про шляхи прискорення вступу України до ЄС, зміцнення нашого оборонного потенціалу і посилення санкцій проти Росії та, зокрема її тіньового флоту.

“Очікуємо, що наступний довгостроковий бюджет ЄС сприятиме розширенню Європейського Союзу", – зазначив глава міністерства.

Фото: МЗС

Візит Сибіги до Бельгії розпочався вчора. Глава МЗС України проводить низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО, зокрема кандидатами на посади комісарів Єврокомісії. Також у порядку денному є візит зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Ключовими темами переговорів є зміцнення військової підтримки України, просування нашої держави до вступу в ЄС і НАТО, шляхи гарантування довгострокової євроатлантичної безпеки за підсумками президентських виборів у США.