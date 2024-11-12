Ігор Ліскі про перемогу Трампа: «З'являється реальне вікно можливостей закінчити війну»

Українці намагаються вписати результати американських виборів у традиційну для себе парадигму зради чи перемоги, переконаний бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Та правда в тому, що ми сильно перебільшуємо свою роль у цьому процесі, зазначає він, нагад уючи : українського питання не було навіть у п’ятірці передвиборчих пропозицій — Дональд Трамп переміг на темі економічно-еміграційн ої політи ки , і це пріоритет його адміністрації. Своє бачення того, як сприймати перемогу Трампа, та що вона дає Україні, Ігор Ліскі виклав під час дискусійної панелі в рамках спільного з EFI Group проєкту LB.ua «Нова країна» . Наводимо головні тези.

Фото: Макс Требухов EFI Group. Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

Так сталося, каже Ігор Ліскі, що сьогодні в архітектурі світової безпеки йде велика гра. У фронтирі збіглися безпека Європи, політика Трампа щодо НАТО, Близький Схід, де Росія грає свою гру і є бенефіціаром конфлікту разом з Іраном. І головною проблемою для України тут є те, додає бізнесмен, що для Путіна це ставка життя і смерті, фактично зараз вирішується майбутнє Росії. Тож, відзначає Ліскі, не варто спрощувати ситуацію до того, що «ми просто поїдемо, подивимося в очі Трампу і щось йому запропонуємо»: «Починається доросла гра, в якій ми теж маємо грати серйозно».

«Дивлячись реально на речі, я бачу більше оптимізму. З'являється реальне вікно можливостей закінчити війну. Це закінчення, можливо, не буде таким переможним, як ми уявляли. Треба бути реалістами. Але, вибачте, ця цинічна гра на виснаження Росії українськими людьми, об які сточуються російські війська, нас теж не повинна влаштовувати. Нам потрібен конкретний, реальний план закінчення війни. Інакше ми можемо не тільки закінчити не зі всіма територіями, а й програти все. Обвалитися як країна. Комусь на руку, щоб Україна виснажувала Росію, але це не в наших інтересах», — зазначив Ліскі.

Над цим вікном можливостей для припинення війни має працювати, окрім дипломатичного, і економічний фронт. І насамперед така співпраця має стосуватися європейців, упевнений бізнесмен, бо вони перші виграють від закінчення української війни: Німеччина, Франція, Британія можуть бути активним гравцями.

Фото: Макс Требухов

«З американцями та сама історія. Їм треба конкретно сказати: якщо раптом Росія захопить великі міста України, уже через п'ять років ці самі українці будуть воювати проти Європи, проти НАТО, проти американських солдатів разом з північнокорейськими. І цей сценарій, хто б що не казав, досі реальний. Ні Америка, ні Європа не можуть допустити це, бо тоді вони програють усе», — відзначив бізнесмен.

Загалом, також зауважив він, у комунікації з партнерами — що європейськими, що американськими — треба переходити від лозунгів і аргументів про боротьбу за цінності й демократичний світ до конкретики.

«Нам потрібні реальні проєкти, великі проєкти, цікаві проєкти, про які можна говорити з американцями, європейцями. Із залученням американських інвестицій, технологій у відбудові критичних матеріалів, за які зараз починається велика гра: від літію, графіту, титану й закінчуючи енергетичними питаннями і продуктовою безпекою», — зазначив Ліскі.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

А українці, за його словами, мають робити своє: «Бути сильними, згуртованими, дорослими, готовими до всього. Будувати свою економіку, свою армію і перейматися своїми інтересами, а світ нам допомагатиме, бо правда на нашому боці».

«Перемога Трампа прибирає невизначеність головного гравця у світі. Якщо Трамп каже, що під час президентства має закінчити цю війну, значить, він у це вірить. І ми маємо використати це вікно можливостей — бути сильними на всіх фронтах, у тому числі дипломатичному й економічному, мати аргументи і робити свою домашню роботу», — зауважив бізнесмен.