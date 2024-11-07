Як оцінювати результати виборів президента США та власне неочікувану перемогу Дональда Трампа? Що це змінює для України? Як може відбитися на критично важливий допомозі? Чи сприятиме нашій перемозі та як? Відповіді на ці та інші питання шукали експерти та гості тематичної дискусійної панелі спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Головні спікери панелі:

Олександр Корнієнко , перший віцеспікер Верховної Ради; Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко

Костянтин Єлісєєв , Надзвичайний і Повноважний Посол України. Представник України при Європейському Союзі (2010—2015), заступник голови адміністрації президента (2015-2019); Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

Павло Унгурян , керівник “Руху молитовних сніданків” в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат; Фото: Макс Требухов Павло Унгурян

Альона Гетьманчук , директорка Центру «Нова Європа» і старша асоційована аналітикиня Atlantic Council ; Фото: Макс Требухов Альона Гетьманчук

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group. Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

На думку першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, зараз слід не аналізувати, чому американські громадяни зробили такий вибір, а налаштуватися на інтенсивну та кропітку роботу, щоб якомога швидше побудувати мережу зв'язків з оновленою владою.

“Важливо шукати додаткові аргументи, зокрема економічні, зокрема про реформи, з тим, щоб просувати далі нашу зрозумілу адженду: що Україна воює за себе, за демократію. І ми дуже сподіваємось на пришвидшення, посилення і наповнення пакетів допомоги”, - зазначив віцеспікер.

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко ( у центрі)

Український дипломат Костянтин Єлісєєв нагадав, що щось подібне українське суспільство вже переживало 2016 року, коли Дональд Трамп переміг уперше. Та сьогодні базою союзницьких відносин зі США є двопартійна підтримка. І її треба не лише промотувати, зміцнювати, але й наповнювати конкретним змістом.

“Зараз важливо будувати відносини довіри. Тому що, з власного досвіду, Трамп - людина, з якою, в принципі, треба будувати відносини довіри, і на довірі можна вирішувати багато речей. Трамп - це людина deal of, і тому з приходом Трампа у нас буде дипломатія deal of”, - каже Єлісєєв.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, заступник Офісу Президента до 2019 року

Однак, на думку Альони Гетьманчук, асоційованої аналітикині Atlantic Council, на відміну від 2016-го, сьогодні обрання Трампа не викликає шоку. І його треба розглядати не як загрозу, а як можливість. Та використовувати колись напрацьовані контакти для посилення співпраці.

“В контексті Трампа ми маємо думати не лише, який має бути наш “шопінг-лист”, список вимог і побажань. Але ми маємо думати й над тим, якою буде наша пропозиція. Тут може знадобитись досвід тих років”, - говорить аналітикиня.

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян та Альона Гетьманчук

Колишній народний депутат і координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян вважає, що результат виборів в Америці чітко показує трансформацію настроїв громадян.

“Суспільство хитнулося в бік традиційного консерватизму, американської гегемонії. І ще треба розібратися, чи в цьому світі, чи лише в Північній Америці. В бік капіталістичного підходу, на відміну від підходу вільного велферу і соціальної безконтрольної допомоги”, - заявив він.

Водночас бізнесмен Ігор Ліскі заявив, що за президентства Дональда Трампа українська перемога може стати більш чітко окресленою.

Фото: Макс Требухов

“Я бачу більше оптимізму. Бачу, як з'являється реальне вікно можливості закінчити війну. Це закінчення, можливо, не буде таким переможним, як ми собі усі повірили.Треба бути реалістами. Але, вибачте, ця цинічна гра на виснаження Росії українськими людьми, які є фронтиром, об які сточуються російські війська, нас, як українців, теж не має влаштовувати. Нам потрібен конкретний і реальний план закінчення війни”, - наголосив бізнесмен.

Розгорнуті виступи спікерів панелі очікуйте на LB.ua незабаром.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, заступник Офісу Президента до 2019 року

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян, керівник “Руху молитовних сніданків” в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат;

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Іванна Климпуш-Цинцадзе, займала посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Фото: Макс Требухов Іванна Климпуш-Цинцадзе, займала посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Фото: Макс Требухов член оборонного комітету ВРУ Вадим Івченко

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Рена Марутян, докторка наук з державного управління, професорка КНУ імені Тараса Шевченка

Фото: Макс Требухов Колишній Міністр економіки України Павло Шеремета

Фото: Макс Требухов Колишній Міністр економіки України Павло Шеремета і шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Геннадій Зубко, екс-віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Фото: Макс Требухов Гості дискусії

Фото: Макс Требухов депутатка від 'Слуги народу' Леся Забуранна

Фото: Макс Требухов Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Групове фото після дискусії