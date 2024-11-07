Як оцінювати результати виборів президента США та власне неочікувану перемогу Дональда Трампа? Що це змінює для України? Як може відбитися на критично важливий допомозі? Чи сприятиме нашій перемозі та як? Відповіді на ці та інші питання шукали експерти та гості тематичної дискусійної панелі спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.
Головні спікери панелі:
-
Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради;
-
Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Представник України при Європейському Союзі (2010—2015), заступник голови адміністрації президента (2015-2019);
-
Павло Унгурян, керівник “Руху молитовних сніданків” в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат;
-
Альона Гетьманчук, директорка Центру «Нова Європа» і старша асоційована аналітикиня Atlantic Council;
-
Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.
На думку першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, зараз слід не аналізувати, чому американські громадяни зробили такий вибір, а налаштуватися на інтенсивну та кропітку роботу, щоб якомога швидше побудувати мережу зв'язків з оновленою владою.
“Важливо шукати додаткові аргументи, зокрема економічні, зокрема про реформи, з тим, щоб просувати далі нашу зрозумілу адженду: що Україна воює за себе, за демократію. І ми дуже сподіваємось на пришвидшення, посилення і наповнення пакетів допомоги”, - зазначив віцеспікер.
Український дипломат Костянтин Єлісєєв нагадав, що щось подібне українське суспільство вже переживало 2016 року, коли Дональд Трамп переміг уперше. Та сьогодні базою союзницьких відносин зі США є двопартійна підтримка. І її треба не лише промотувати, зміцнювати, але й наповнювати конкретним змістом.
“Зараз важливо будувати відносини довіри. Тому що, з власного досвіду, Трамп - людина, з якою, в принципі, треба будувати відносини довіри, і на довірі можна вирішувати багато речей. Трамп - це людина deal of, і тому з приходом Трампа у нас буде дипломатія deal of”, - каже Єлісєєв.
Однак, на думку Альони Гетьманчук, асоційованої аналітикині Atlantic Council, на відміну від 2016-го, сьогодні обрання Трампа не викликає шоку. І його треба розглядати не як загрозу, а як можливість. Та використовувати колись напрацьовані контакти для посилення співпраці.
“В контексті Трампа ми маємо думати не лише, який має бути наш “шопінг-лист”, список вимог і побажань. Але ми маємо думати й над тим, якою буде наша пропозиція. Тут може знадобитись досвід тих років”, - говорить аналітикиня.
Колишній народний депутат і координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян вважає, що результат виборів в Америці чітко показує трансформацію настроїв громадян.
“Суспільство хитнулося в бік традиційного консерватизму, американської гегемонії. І ще треба розібратися, чи в цьому світі, чи лише в Північній Америці. В бік капіталістичного підходу, на відміну від підходу вільного велферу і соціальної безконтрольної допомоги”, - заявив він.
Водночас бізнесмен Ігор Ліскі заявив, що за президентства Дональда Трампа українська перемога може стати більш чітко окресленою.
“Я бачу більше оптимізму. Бачу, як з'являється реальне вікно можливості закінчити війну. Це закінчення, можливо, не буде таким переможним, як ми собі усі повірили.Треба бути реалістами. Але, вибачте, ця цинічна гра на виснаження Росії українськими людьми, які є фронтиром, об які сточуються російські війська, нас, як українців, теж не має влаштовувати. Нам потрібен конкретний і реальний план закінчення війни”, - наголосив бізнесмен.
Розгорнуті виступи спікерів панелі очікуйте на LB.ua незабаром.