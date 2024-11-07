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Зеленський і Макрон обговорили тренування української бригади у Франції і вступ України до НАТО

Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу, адже саме це є першим пунктом плану перемоги.

Зеленський і Макрон обговорили тренування української бригади у Франції і вступ України до НАТО
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Будапешті, 7 листопада 2024 року
Фото: ОПУ

У Будапешті Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Макрону за підтримку плану перемоги.

Лідери обговорили військову допомогу Києву, зокрема тренування української бригади «Анна Київська» і посилення далекобійних спроможностей.

Також ішлося про підтримку України на шляху до НАТО. Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу, адже саме це є першим пунктом плану перемоги.

  • Саміт Європейської політичної спільноти цьогоріч приймала Угорщина. Відвідав захід і український президент.
  • Володимир Зеленський у своєму виступі закликав посилити тиск на РФ, надати Україні більше зброї і відкинув поступки перед російським диктатором. 
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