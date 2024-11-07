Зеленський і Макрон обговорили тренування української бригади у Франції і вступ України до НАТО

Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу, адже саме це є першим пунктом плану перемоги.

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Будапешті, 7 листопада 2024 року

У Будапешті Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Макрону за підтримку плану перемоги.

Лідери обговорили військову допомогу Києву, зокрема тренування української бригади «Анна Київська» і посилення далекобійних спроможностей.

Також ішлося про підтримку України на шляху до НАТО. Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу, адже саме це є першим пунктом плану перемоги.