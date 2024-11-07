Виступ Зеленського на саміті у Будапешті не включили в офіційний стрім

Угорський представник організаторів заходу повідомив, що нібито виступ президента «не був публічним». Українська сторона це заперечила.

В офіційний стрім саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті (який отримують журналісти) не включили виступ Володимира Зеленського.

Як повідомило «Радіо Свобода», у відео показали виступ угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, тоді французького президента Еммануеля Макрона. Зеленського, який виступав між ними, пропустили.

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що «виступ президента не був публічним, однак кадри були передані команді президента» і порекомендував звертатися по відео до неї.

Натомість представники української влади заявили: це неправда, що Україна просила не давати стрім.

«Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили», – відповіли журналістам.