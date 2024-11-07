Зеленський запросив бізнес допомогти з внутрішнім планом перемоги

За його словами, економічний елемент плану є одним із ключових.

Робота над внутрішнім Планом перемоги вже розпочалася. Він стосується внутрішніх завдань, а одним із ключових елементів є економічний, сказав український президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Київського міжнародного економічного форуму.

До розробки плану запропонували долучитися бізнесу. Роботу над цим веде віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

"Один із ключових елементів буде саме економічний елемент. Бізнесовий. Те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціал нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету", – пояснив Зеленського.

Стратегічне бачення підприємців буде враховано, пообіцяв президент. Як і одна з геополітичних потреб України – бути в Європі.