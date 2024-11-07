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Зеленський запросив бізнес допомогти з внутрішнім планом перемоги

За його словами, економічний елемент плану є одним із ключових. 

Зеленський запросив бізнес допомогти з внутрішнім планом перемоги
Володимир Зеленський звернувся до учасників форуму
Фото: скріншот

Робота над внутрішнім Планом перемоги вже розпочалася. Він стосується внутрішніх завдань, а одним із ключових елементів є економічний, сказав український президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Київського міжнародного економічного форуму.

До розробки плану запропонували долучитися бізнесу. Роботу над цим веде віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

"Один із ключових елементів буде саме економічний елемент. Бізнесовий. Те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціал нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету", – пояснив Зеленського.

Стратегічне бачення підприємців буде враховано, пообіцяв президент. Як і одна з геополітичних потреб України – бути в Європі. 

  • 23 жовтня BBC Україна повідомили, що президент, окрім презентованого партнерам Плану перемоги, готує ще один – внутрішній. 
  • 24 жовтня Зеленський фактично підтвердив це, сказавши, що доручив розробити внутрішній план дій, необхідних для перемоги ворога. Він назвав це "Планом посилення"; 
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