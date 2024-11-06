​Макрон зателефонував Трампу. Говорили про роботу над поверненням «миру і стабільності»

Йдеться про війни в Україні та на Близькому Сході.

Президент Франції Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом, пише Le Figaro.

Макрон і Трамп висловили своє «бажання працювати над поверненням миру і стабільності» перед лицем «великих міжнародних криз, що тривають».

Французький президент наголосив на важливості ролі Європи і сказав Трампу, що готовий працювати разом над цими питаннями, зокрема, щодо України та Близького Сходу.

У своєму акаунті у соцмережі Х Макрон додав, що готовийпрацювати «разом, як ми робили чотири роки».

«З вашими та моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання», - додав президент Франції.