​Макрон зателефонував Трампу. Говорили про роботу над поверненням «миру і стабільності»

Президент Франції Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом, пише Le Figaro.
Макрон і Трамп висловили своє «бажання працювати над поверненням миру і стабільності» перед лицем «великих міжнародних криз, що тривають».
Французький президент наголосив на важливості ролі Європи і сказав Трампу, що готовий працювати разом над цими питаннями, зокрема, щодо України та Близького Сходу.
У своєму акаунті у соцмережі Х Макрон додав, що готовийпрацювати «разом, як ми робили чотири роки».
«З вашими та моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання», - додав президент Франції.
- На виборах президента США Дональд Трамп набрав 277 з 270 необхідних голосів виборників, тоді як його суперниця Камала Гарріс – 224.