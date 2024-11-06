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​Макрон зателефонував Трампу. Говорили про роботу над поверненням «миру і стабільності»

Йдеться про війни в Україні та на Близькому Сході.

​Макрон зателефонував Трампу. Говорили про роботу над поверненням «миру і стабільності»
Дональд Трамп і Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампомпише Le Figaro.

Макрон і Трамп висловили своє «бажання працювати над поверненням миру і стабільності» перед лицем «великих міжнародних криз, що тривають».

Французький президент наголосив на важливості ролі Європи і сказав Трампу, що готовий працювати разом над цими питаннями, зокрема, щодо України та Близького Сходу. 

У своєму акаунті у соцмережі Х Макрон додав, що готовийпрацювати «разом, як ми робили чотири роки». 

«З вашими та моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання», - додав президент Франції.

  • На виборах президента США Дональд Трамп набрав 277 з 270 необхідних голосів виборників, тоді як його суперниця Камала Гарріс – 224.
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