Дональд Трамп отримав 277 голосів виборників. Цього достатньо для перемоги

Цей кандидат здобув перемогу у більшості "ключових" штатів.

Трамп під час виступу у Вест-Палм-Біч, Флорида, США, 6 листопада 2024 рік

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією Трамп і їхнім сином Берроном Трампом під час виступу у Вест-Палм-Біч, Флорида, США, 6 листопада 2024 рік

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.

Про це пише Bloomberg, АР та CNN.

Він здобув перемогу у штаті Вісконсін, і у результаті повернеться в Білий дім через чотири роки після того, як програв Джо Байдену.

Фото: EPA/UPG

CNN пише, що за підрахунками 99% голосів цьому штаті Трамп здобув 49,7%, а його головна опонентка Камала Гарріс – 48,7%. Незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший посідає третє місце з 0,5%.

Таким чином Трамп отримав ще 10 голосів колегії виборників, отже загальна кількість голосів становить 277 із необхідних 270 необхідних.

Крім Вісконсіна, Трамп здобув перемоги в інших ключових штатах: Пенсільванії, Джорджії та Північній Кароліні.

Фото: EPA/UPG Трамп під час виступу у Вест-Палм-Біч, Флорида, США, 6 листопада 2024 рік

Фото: EPA/UPG

Його суперниця Камала Гарріс здобула 224 голоси.