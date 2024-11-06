Дональд Трамп отримав 277 голосів виборників. Цього достатньо для перемоги

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.
Про це пише Bloomberg, АР та CNN.
Він здобув перемогу у штаті Вісконсін, і у результаті повернеться в Білий дім через чотири роки після того, як програв Джо Байдену.
CNN пише, що за підрахунками 99% голосів цьому штаті Трамп здобув 49,7%, а його головна опонентка Камала Гарріс – 48,7%. Незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший посідає третє місце з 0,5%.
Таким чином Трамп отримав ще 10 голосів колегії виборників, отже загальна кількість голосів становить 277 із необхідних 270 необхідних.
Крім Вісконсіна, Трамп здобув перемоги в інших ключових штатах: Пенсільванії, Джорджії та Північній Кароліні.
Його суперниця Камала Гарріс здобула 224 голоси.
- Перед цим він вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну.
- Про те, як відбувалися вибори у США, можна прочитати у матеріалі LB.ua "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн".