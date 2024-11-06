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Корнієнко: Верховна Рада закликає президента Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів

Щоб "доклали максимум, аби ми могли переобратися. А це можливе після закінчення війни. Це наше прохання, як депутатів до них".

Корнієнко: Верховна Рада закликає президента Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів
Олександр Корнієнко
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада закликає Дональда Трампа, який лідирує на виборах президента США, допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів. 

Про це під час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у КШДУ заявив віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

"Ми будемо працювати з Адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів до них", – заявив віцеспікер Верховної Ради України.

Проте для проведення виборів в Україні необхідна допомога для закінчення війни.

"А щоб ми могли перебратися, зрозуміло, що має закінчитись війна, тому що під час воєнного стану у нас ці процедури поки що заблоковані. Тому давайте всі працювати на те, щоб все було відповідно до плану президента, формули миру. Щоб ми просувалися по зміцненню нашої, в першу чергу обороноздатності, з тим, щоби дати гідну відсіч вже не лише тільки Росії, а, на жаль, вже і коаліції зла, вісі зла. Яка тут вже скоро буде марширувати у кількості кількох країн. І якщо не дати відповідь на ці залучення Північної Кореї, безпосередньо їх військами", – вважає Корнієнко.

Також віцеспікер привітав обрання нового президента США. Та запевнив, що українська влада буде співпрацювати з новим кабінетом Дональда Трампа.

"Добре, що демократія відбулась у Сполучених Штатах. Чесно та без ніяких там питань, побоювань, про що багато насправді було багато інформації. І треба ще з'ясувати, яка з цієї інформації була російськими ІПСО… Все відбулося чесно та прозоро. Змінили склад Капітолію, а й парламенту. І тут можна тільки радіти, що демократія не просто існує, вона показує нам приклади. Як можна абсолютно толерантно, без якихось особливих заворушень це зробити", – сказав він.

Корнієнко наголосив, що результати голосування за Дональда Трампа вражають.

"Це вже вражає, бо немає маленького відриву, який прогнозували", – додав він.

  • Дональд Трамп уже оголосив себе переможцем на своїй першій після виборів промові у Флориді. У виступі він жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці, а також декілька разі згадав про закриття кордонів. 
  • Про перемогу Трампа оголосили Fox News, але не всі медіа поспішають з висновками. Всі деталі підрахунку читайте в онлайні "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн".
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