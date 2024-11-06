Корнієнко: Верховна Рада закликає президента Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів

Верховна Рада закликає Дональда Трампа, який лідирує на виборах президента США, допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів.
Про це під час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у КШДУ заявив віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.
"Ми будемо працювати з Адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів до них", – заявив віцеспікер Верховної Ради України.
Проте для проведення виборів в Україні необхідна допомога для закінчення війни.
"А щоб ми могли перебратися, зрозуміло, що має закінчитись війна, тому що під час воєнного стану у нас ці процедури поки що заблоковані. Тому давайте всі працювати на те, щоб все було відповідно до плану президента, формули миру. Щоб ми просувалися по зміцненню нашої, в першу чергу обороноздатності, з тим, щоби дати гідну відсіч вже не лише тільки Росії, а, на жаль, вже і коаліції зла, вісі зла. Яка тут вже скоро буде марширувати у кількості кількох країн. І якщо не дати відповідь на ці залучення Північної Кореї, безпосередньо їх військами", – вважає Корнієнко.
Також віцеспікер привітав обрання нового президента США. Та запевнив, що українська влада буде співпрацювати з новим кабінетом Дональда Трампа.
"Добре, що демократія відбулась у Сполучених Штатах. Чесно та без ніяких там питань, побоювань, про що багато насправді було багато інформації. І треба ще з'ясувати, яка з цієї інформації була російськими ІПСО… Все відбулося чесно та прозоро. Змінили склад Капітолію, а й парламенту. І тут можна тільки радіти, що демократія не просто існує, вона показує нам приклади. Як можна абсолютно толерантно, без якихось особливих заворушень це зробити", – сказав він.
Корнієнко наголосив, що результати голосування за Дональда Трампа вражають.
"Це вже вражає, бо немає маленького відриву, який прогнозували", – додав він.
- Дональд Трамп уже оголосив себе переможцем на своїй першій після виборів промові у Флориді. У виступі він жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці, а також декілька разі згадав про закриття кордонів.
- Про перемогу Трампа оголосили Fox News, але не всі медіа поспішають з висновками. Всі деталі підрахунку читайте в онлайні "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн".