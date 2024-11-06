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Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою

Зеленський очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.

У дописі в X він нагадав про зустріч з американським політиком, що відбулася в вересні. Зеленський назвав її чудовою і додав, що на ній йшлося про стратегічне партнерство між Україною і США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії".

"Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", – написав він.

Зеленський очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах".

"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами", – підсумував Зеленський.

Він – не перший глава держави, який вже встиг привітати Трампа з перемогою, хоча офіційно всі голоси ще не підрахували. Привітання також уже висловив французький президент Еммануель Макрон. 

  • Дональд Трамп уже оголосив себе переможцем на своїй першій після виборів промові у Флориді. У виступі він жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці, а також декілька разі згадав про закриття кордонів. 
  • Про перемогу Трампа оголосили Fox News, але не всі медіа поспішають з висновками. Всі деталі підрахунку читайте в онлайні "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн".
  • У вересні Володимир Зеленський бачився з Трампом під час візиту до США і презентував йому свій План перемоги. Республіканець раніше неодноразово говорив, що може "закінчити війну" за один день, але не говорив, як. Зеленський, коментуючи такі слова, казав, що відмовитися від своєї території – це не вихід. 
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