Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.

У дописі в X він нагадав про зустріч з американським політиком, що відбулася в вересні. Зеленський назвав її чудовою і додав, що на ній йшлося про стратегічне партнерство між Україною і США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії".

"Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", – написав він.

Зеленський очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах".

"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами", – підсумував Зеленський.

Він – не перший глава держави, який вже встиг привітати Трампа з перемогою, хоча офіційно всі голоси ще не підрахували. Привітання також уже висловив французький президент Еммануель Макрон.