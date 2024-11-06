Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це йдеться у картках законопроєктів №12151 та №12152.
Документи підписані сьогодні, 6 листопада.
Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів і триватимуть до 7 лютого 2025.
- Верховна Рада втринадцяте підтримала ці законопроєкти 29 жовтня. Напередодні документи подав на розгляд Зеленський.
- За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304.
- Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.
- Зараз мобілізували понад мільйон осіб.