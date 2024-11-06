Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться у картках законопроєктів №12151 та №12152.

Документи підписані сьогодні, 6 листопада.

Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів і триватимуть до 7 лютого 2025.