Вугілля видобували на території прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району.

У Донецькій області працівники ДБР зупинили незаконний видобуток вугілля на понад мільярд гривень, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Вугілля видобували на території прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, 10 учасникам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин.

За даними слідства, учасники злочинної організації у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильство та підробивши офіційні документи, захопили територію шахти.

“До злочинного об’єднання входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та подальшу його охорону, а також особи, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої вона діяла”, ‒ зазначили прокурори.

Підозрювані видобували кам’яне вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували товар через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів, переробивши старий недіючий вентиляційний канал шахти у ствол для спуску під землю для шахтарів.

Правоохоронці провели на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей більше 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Виявлено та вилучено понад 1,4 млн грн, засоби зв’язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп’ютерну техніку, 7 транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність.

Затримано організатора та вісім членів злочинної організації, ще один перебуває у розшуку. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У липні у НАБУ повідомили, що за махінації з вугіллям під час війни троє колишніх високопосадовців отримали підозри. Державному енерговиробнику зловмисники завдали збитків на майже 12 млн грн.