Затриманим загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Однією із зрадниць виявилася мешканка обласного центру, агентка воєнної розвідки РФ, яка коригувала ворожий вогонь по Силах оборони. Для цього жінка об’їжджала територію громади на скутері та намагалася виявити локації українських військ, що залучені до бойових дій на фронті.

Пріоритетними цілями ворога були замасковані штаби, вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ.Отримані відомості агентка месенджером направляла російському ГРУ у вигляді скріншотів із позначками військових об’єктів на гугл-картах. У ході спецоперації Служба безпеки затримала зрадницю у її власному помешканні і провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Фото: СБУ Одна із затриманих зрадниць

Ще один затриманий – 60-річний експравоохоронець з Херсона, який після захоплення громади вступив до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там колишній гауляйтер міста Олександр Кобець призначив колаборанта своїм «заступником з правових питань». Серед основних його завдань була підготовка псевдореферендуму рашистів щодо приєднання регіону до складу країни-агресора.

Фото: СБУ Один із затриманих зрадників

Третя фігурантка, яку СБУ затримала спільно із Національною поліцією у Черкаській обалсті, також мешканка обласного центру, що під час його окупації входила до так званого «головного управління мвс РФ по Херсонській області».У лавах псевдоустанови колаборантка займалася «паспортизацією» місцевих жителів через примусове оформлення російського громадянства.

А після деокупації частини українських територій прихильниця Кремля втекла в Черкаську область, щоб уникнути покарання. Під час обшуків правоохоронці виявили у неї методичні рекомендації РФ «Політічєская дєкларация Херсонской області «русскій Херсон», документи держзразка РФ та інші докази, що свідчать про її злочинні дії.

Фото: СБУ Одна із затриманих зрадниць

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.