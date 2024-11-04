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На Донеччині засудили інформаторку, яка "здавала" позиції Сил оборони України

Їй призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Донеччині засудили інформаторку, яка "здавала" позиції Сил оборони України
Фото: Офіс Генпрокурора

На Донеччині жительку прифронтового Слов’янська засудили до 15 років ув’язнення за розкриття окупантам локацій ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено покарання —15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що березні-квітні 2024 року мешканка Слов’янська через заборонену в Україні соцмережу передавала знайомому, який воює в підрозділі армії РФ, інформацію про місця базування Сил оборони у прифронтовому місті.

У приватних повідомленнях вона вказувала об’єкти, де тимчасово розміщувався особовий склад ЗСУ, деталізувала адреси будівель та підтверджувала наявність блокпостів. Дізнавшись про взяття в полон українського військового, вона навіть давала поради, як жорстокіше його вбити.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснювали ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. На вирок суду жінка чекала під вартою.

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