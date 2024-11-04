Опитування: 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

Згідно із опитуванням, проведеного із 20 вересня по 3 жовтня, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Вперше соціологи зафіксували зниження цього показника.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%.

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", – йдеться у звіті.

Фото: КМІС Скільки часу готові українці терпіти війну

Частка тих, хто говорять про більш короткий період декілька місяців-пів року не зросла – 19% зараз і 21% у лютому 2024 року.

Проте з 4% до 12% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання, що, вочевидь, відображає зростання загалом невизначеності майбутнього в очах українців.

На півдні з 68% до 50% стало менше тих, хто говорить про готовність терпіти війну стільки, скільки буде треба. Водночас немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період: 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився зі своєю думкою.

На сході, а саме на Донеччині та Харківщині, у лютому 2024-го 70% були готовими терпіти стільки, скільки треба. Зараз таких значно поменшало, їх 38%. Натомість з 23% до 36% зросла частка тих, хто говорить про готовність терпіти недовгий період, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився із думкою.

Фото: КМІС Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі

Так, серед тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, 77% готові терпіти стільки, скільки треба (і загалом 82% готові терпіти умовно довгий період).

Водночас серед тих, хто вірить у безмежні ресурси Росії, 52% готові терпіти стільки, скільки треба (і загалом 59% готові терпіти умовно довгий період).

Більшість і чоловіків, і жінок, і українців молодого віку, і українців середнього віку, і українців старшого віку демонструють високу готовність терпіти стільки, скільки потрібно буде. Проте найбільше готові терпіти війну стільки, скільки треба, чоловіки – їх 67%. Серед жінок цей показник становить 60%. У решті показників майже зберігається рівність.

Фото: КМІС Скільки часу готові терпіти війну у розрізі статі і віку

За віковим показником найбільше готові терпіти війну стільки, скільки треба, громадяни віком 60-69 та 70+ років – їх по 66%. За ними йдуть люди віком 18-29 років (64%) та 40-49% (63%). Найменше таких у віковій групі 50-59 років – 58%.

Майже 80% українців не готові виїхати з країни до Європи чи США, навіть за умови набуття громадянства.