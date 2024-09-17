КМІС: майже 80% опитаних українців не готові переїхати з країни

Водночас у 2020 році був найбільший відсоток охочих переїхати в іншу країну – 28%, а про рішення залишитися в Україні заявляли 69%.

Майже 80% українців не готові виїхати з країни до Європи чи США, навіть за умови набуття громадянства.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили упродовж 1-6 вересня методом телефонних інтерв’ю у всіх підкотрольних Україні регіонах.

У жовтні 2020 КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування, де респондентам ставили запитання про те, чи готові вони виїхати на постійне місце проживання до США чи ЄС, якби без умов надавалося громадянство.

На той момент 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити закордон. У вересні 2022, тобто через пів року після повномасштабного вторгнення, КМІС повторив запитання, і частка тих, хто хотів переїхати закордон, скоротилася до 7%.

Проте соціологи наголошують, що такі дані є результатом виїзду частини людей з України після вторгнення, але також значною мірою і через зростання патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України.

У вересні 2024, після двох з половиною років повномасштабного вторгнення, КМІС знову поставив це запитання. Готовність переїхати за кордон порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається помітно нижчою, ніж було у 2020 році. Разом з цим абсолютна більшість українців – 79% – продовжують стверджувати, що навіть у разі отримання громадянства США / країни ЄС вони би все одно залишилися в Україні.

Фото: КМІС Готовність виїхати за кордон

У всіх регіонах абсолютна більшість (від 75-81%) не хотіли би переїжджати закордон, а хочуть лишатися в Україні.

Серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати закордон. У вересні 2022 року показник знизився до 13%, а у цьому році він зріс до 26%.

Фото: КМІС Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство, у регіональному вимірі

Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних (серед них наразі 75% не хочуть переїжджати з України).

Фото: КМІС Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство, серед окремих вікових категорій

Щодо гендерного поділу, то більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли би переїжджати з України. Хотіли би – 27%. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли би переїжджати з України, хотіли би – 18%.

У 2020 році також помітно більше чоловіків хотіли би переїхати закордон, ніж жінок. Водночас у будь-якому випадку більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли би покидати Україну.