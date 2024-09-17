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Генштаб: на Курахівському напрямку вчора відбулася найбільша кількість зіткнень

На Покровському напрямку їх було на два менше – 40. 

Генштаб: на Курахівському напрямку вчора відбулася найбільша кількість зіткнень
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

Протягом минулої доби в Україні відбулося 157 бойових зіткнень. Росія завдала 84 авіаудари (скинула 127 КАБів). Крім того, здійснила 4030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари припали в райони населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.

  • Тривалий час головним напрямком удару ворога був Покровський напрямок – там, за даними Генштабу, відбувалася найбільша кількість атак. Зараз ворог активізувався і на Курахівському напрямку. Там за минулий тиждень була найвища кількість боїв. 
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