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Deep State: Сили оборони відновили становище біля Торського. Росіяни просунулися на деяких напрямках

Є просування ворога в Донецькій, Харківській і Луганській областях. 

Deep State: Сили оборони відновили становище біля Торського. Росіяни просунулися на деяких напрямках
просування ворога в бік Колісниківки
Фото: скріншот

Сили оборони відновили становище біля Торського, свідчать дані аналітиків Deep State.

Водночас ворог просунувся біля Колісниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, а також у Гродівці і Желанному Першому. Ці населені пункти розташовані в Харківській, Луганській і Донецькій областях. 

  • За даними Генштабу, вчора найважчим за кількістю атак напрямком був Курахівський. Лише на два бої менше було на Покровському напрямку – 40. 
  • На Куп'янському напрямку між захисниками й ворогом було 11 зіткнень. 
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