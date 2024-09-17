Deep State: Сили оборони відновили становище біля Торського. Росіяни просунулися на деяких напрямках

Є просування ворога в Донецькій, Харківській і Луганській областях.

Сили оборони відновили становище біля Торського, свідчать дані аналітиків Deep State.

Водночас ворог просунувся біля Колісниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, а також у Гродівці і Желанному Першому. Ці населені пункти розташовані в Харківській, Луганській і Донецькій областях.