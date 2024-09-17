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Через російські обстріли на Харківщині постраждали троє людей

Зайнялися пожежі, знищені та пошкоджені будинки, підприємства. 

Через російські обстріли на Харківщині постраждали троє людей
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Російські війська упродовж доби обстрілювали Харківщину. Через атаки окупантів постраждали троє людей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уранці 17 вересня, о 06:30 у с.Сенькове Купянського району через обстріл пошкоджено приватний будинок. 

Перед цим постраждало с. Богуславка Ізюмського району. Там унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Ввечері 16 вересня, о 21:13 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка.

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Хакрівська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська

О 17:00 у с. Подоли через ворожий артилерійський обстріл постраждав 63-річний чоловік.

Біля 16:50 у с. Павлівка унаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ горів ліс, нафтобаза, пошкоджено приватний будинок.

О 12:00 у м. Куп‘янськ унаслідок ворожого обстрілу постраждала 65-річна жінка.

Близько 11:30 у с. Лосівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на площі 500м.кв.

Через обстріли близько 16:53 у м. Богодухів горіла трава на площі 3га. Пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки, багатоквартирний будинок, склад. 

Також через обстріли горіли трави у с. Губарівка, с. Верхній Салтів, Грушівка, с. Нова Козача, а у с. Богуславка горіла лісова підстилка на площі 20 га. 

  • На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. 
  • На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.
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