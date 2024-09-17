Через російські обстріли на Харківщині постраждали троє людей

Російські війська упродовж доби обстрілювали Харківщину. Через атаки окупантів постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уранці 17 вересня, о 06:30 у с.Сенькове Купянського району через обстріл пошкоджено приватний будинок.

Перед цим постраждало с. Богуславка Ізюмського району. Там унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Ввечері 16 вересня, о 21:13 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка.

Фото: Хакрівська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

О 17:00 у с. Подоли через ворожий артилерійський обстріл постраждав 63-річний чоловік.

Біля 16:50 у с. Павлівка унаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ горів ліс, нафтобаза, пошкоджено приватний будинок.

О 12:00 у м. Куп‘янськ унаслідок ворожого обстрілу постраждала 65-річна жінка.

Близько 11:30 у с. Лосівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на площі 500м.кв.

Через обстріли близько 16:53 у м. Богодухів горіла трава на площі 3га. Пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки, багатоквартирний будинок, склад.

Також через обстріли горіли трави у с. Губарівка, с. Верхній Салтів, Грушівка, с. Нова Козача, а у с. Богуславка горіла лісова підстилка на площі 20 га.