Головне за понеділок, 16 вересня: обстріли Сумщини, засідання Ставки Головнокомандувача, повені в Європі

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, землетрус на Одещині. Яким запам’ятається 936-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 16 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади Сумської області.

Загалом впродовж дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача і заслухав зведення щодо обстановки на фронті та ситуацію щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Глава держави заслухав доповіді обох розвідок — СЗР та ГУР — щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах.

Також важливим питанням є готовність інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три — центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", — додав Президент.

Володимир Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє "Голос Америки".

Напередодні промову виголосить лідер США Джозеф Байден. Того ж дня на Асамблеї стартують загальні дебати.

Британські представники зазначили, що на зустрічі лідерів йтиметься про узгодження ключових питань щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти Росії. Зокрема, обговорять згоду партнерів, які постачають Києву далекобійну зброю, на дозвіл бити по території РФ.

Землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та на Одещині.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. "За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі", – зазначив Кіпер.

Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.

17 вересня заходи обмеження електроенергії не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 та не вмикати у вказаний період декілька потужних приладів одночасно.

У Європі зросла кількість загиблих унаслідок повеней. Найбільше жертв стихійного лиха зафіксували у Чехії, Польщі та Австрії.

Відомо про щонайменше вісім смертей, пише ВВС та CNN.

У Чехії одна людина потонула в потоці поблизу міста Брунтал на північному сході країни. Семеро людей вважаються зниклими безвісти. У деяких регіонах лише за три дні випало близько трьох місяців опадів. Сотні домогосподарств залишилися без світла. У деяких частинах країни очікується подальше підвищення рівня води, а в інших все ще спостерігаються сильні дощі.

Більше інформації – в новині.

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