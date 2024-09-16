Головне за понеділок, 16 вересня: обстріли Сумщини, засідання Ставки Головнокомандувача, повені в Європі

Сьогодні, 16 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади Сумської області.
Загалом впродовж дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи, повідомила пресслужба Сумської ОВА.
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача і заслухав зведення щодо обстановки на фронті та ситуацію щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських обстрілів.
Глава держави заслухав доповіді обох розвідок — СЗР та ГУР — щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах.
Також важливим питанням є готовність інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.
"Питання номер три — центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", — додав Президент.
Володимир Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє "Голос Америки".
Напередодні промову виголосить лідер США Джозеф Байден. Того ж дня на Асамблеї стартують загальні дебати.
Британські представники зазначили, що на зустрічі лідерів йтиметься про узгодження ключових питань щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти Росії. Зокрема, обговорять згоду партнерів, які постачають Києву далекобійну зброю, на дозвіл бити по території РФ.
Землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та на Одещині.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. "За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі", – зазначив Кіпер.
Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.
17 вересня заходи обмеження електроенергії не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".
У компанії закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 та не вмикати у вказаний період декілька потужних приладів одночасно.
У Європі зросла кількість загиблих унаслідок повеней. Найбільше жертв стихійного лиха зафіксували у Чехії, Польщі та Австрії.
Відомо про щонайменше вісім смертей, пише ВВС та CNN.
У Чехії одна людина потонула в потоці поблизу міста Брунтал на північному сході країни. Семеро людей вважаються зниклими безвісти. У деяких регіонах лише за три дні випало близько трьох місяців опадів. Сотні домогосподарств залишилися без світла. У деяких частинах країни очікується подальше підвищення рівня води, а в інших все ще спостерігаються сильні дощі.
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