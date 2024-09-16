Військовому Росії, який розстріляв двох мешканців Бучі, оголосили про підозру

Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому ЗС РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі під час окупації у 2022 році.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Слідчі Нацполіції встановили особу російського окупанта, який на час окупації Бучі Київської області, розстріляв двох цивільних. Це 26-річний уродженець Алтайського краю, снайпер 27-го окремого загону спецпризначення "кузбасс" (в/ч 6607, м. кемерово) військ Нацгвардії РФ.

У кінці березня 2022 року озброєний окупант без причин затримав 75-річного беззбройного місцевого мешканця. Разом із заручником він без попередження вдерся в дім іншого мешканця Бучі та вимагав дати йому алкоголь, і випити разом з ним.

63-річний господар відповів, що спиртного не вживає. Окупант відмову не прийняв і обшукав кухню, в результаті чого знайшов алкоголь, розлютився і розстріляв обох мешканців Бучі автоматною чергою. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Сестра і дружина вбитого господаря в цей час переховувались в сусідній кімнаті і стали свідками вбивства члена своєї родини й сусіда.

Також вони розповіли слідчим, що згодом до них прийшли військові РФ, котрі поховали тіло господаря будинку на подвір’ї, а тіло іншого чоловіка винесли за територію домоволодіння — через декілька тижнів його тіло присипаним листям знайшов син.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

За скоєні воєнні злочини на території України йому загрожує довічне позбавлення волі.

Військовослужбовцю РФ, який під час окупації Київщини розстріляв цивільних у Гостомелі, заочно повідомили про підозру.