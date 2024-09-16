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Мешканці ТОТ Донеччини змушені платити комісію за неіснуючі комунальні послуги, — спротив

Попри підвищення комісії на послуги, у жителів окупованих територій досі немає водопостачання.

Мешканці ТОТ Донеччини змушені платити комісію за неіснуючі комунальні послуги, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

З 1 жовтня мешканцям тимчасово окупованої Донеччини доведеться платити за послуги, які на практиці майже не надаються, на 1,5% більше. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Пошта "Донбасу" з 1 жовтня почне нараховувати комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги. Тож мешканцям тимчасово окупованої Донеччини тепер доведеться платити за послуги, які на практиці майже не надаються, на 1,5% більше", — пише спротив. 

Як зазначають у ЦНС, комісія має становити не менше 20 російських рублів, а самої причини підвищення послуг окупаційні адміністрації не пояснюють.

"Тим часом у мешканців кіровського району тимчасово окупованого Донецька, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водою, вдома досі сухо у  кранах. Натомість квитанції на оплату приходять", — додають в нацспротиві. 

Окупаційна влада забирає у жителів Мелітополя в Запорізькій області житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.

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