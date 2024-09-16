Партизани "Атеш" розвідали склад з боєприпасами ЗС РФ на Донеччині

Росіяни зберігають артилерійські снаряди, міни та інше озброєння.

Агент партизанського руху "Атеш" виявив склад із боєприпасами росіян у Донецькій області.

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

Агент партизанського руху виявив активність військових вантажівок біля населеного пункту Бердянське та провів розвідку їхнього маршруту.

В результаті розвідки вдалося зафіксувати місцезнаходження складу з боєприпасами, який використовується для постачання ЗС РФ та зберігання артилерійських снарядів, мін та іншого озброєння.

"Ми продовжуємо збирати дані для завдання точних ударів по ключових військових об'єктах. Ми вживаємо всіх заходів, щоб послабити боєздатність окупаційних військ та зруйнувати їхні плани на різних ділянках фронту", — додають в "Атеш".