ДБР завершило розслідування справи Дубінського, Деркача та Кулика про держзраду

Державне бюро розслідувань завершило розслідування державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду.

Злочинну організацію викрили в листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб, яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО.

"Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами", - зазначили в ДБР.

Ексдепутат у 2022 році вже отримав підозру від НАБУ - в державній зраді. Нещодавно стало відомо, що у вересні 2024 року він став сенатором у російській раді федерацій від Астраханської області РФ.

Також ДБР в межах кримінального провадження досліджує факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські гроші. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою. Причому в останньої джерелом доходів всі ці роки була лише українська пенсія.

Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії.

У ДБР уточнюють, що чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу ), а перший заступник начальника головного управління Генерального штабу ЗС РФ та його помічник - у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.